Porta-aviões Abraham Lincoln chega à Tailândia após missão no Médio Oriente

Jornalistas da agência norte-americana assistiram à aproximação do Lincoln, que transporta cerca de cinco mil militares, ao porto de Laem Chabang, na província de Chonburi, pouco depois do contratorpedeiro USS Frank E. Petersen Jr.

O navio esteve a apoiar a guerra dos Estados Unidos contra o Irão. A missão, escreveu a AP, incluiu um tempo ininterrupto no mar que bateu recordes, com mais de 250 dias.

As preocupações relativamente à longa missão da embarcação têm vindo a aumentar, na sequência de relatos sobre a deterioração da saúde mental entre a tripulação e a escassez de provisões, incluindo alimentos e produtos de higiene.

O USS George Washington, normalmente baseado na Ásia, substituiu o Lincoln em agosto.

As autoridades tailandesas afirmaram que o porta-aviões vai regressar aos Estados Unidos após a escala na Tailândia.