Presidente iraniano promete "defender firmemente" posições de Teerão na ONU

"Saímos dela [da guerra] de cabeça erguida, o que constitui uma fonte de dignidade e orgulho para todos nós. Por isso, defenderemos firmemente as nossas posições nas instâncias internacionais", declarou Pezeshkian antes de deixar o Irão, segundo imagens transmitidas pela televisão estatal.

O Presidente iraniano deverá discursar na tribuna da ONU na quarta-feira.

"Aproveitaremos ao máximo esta oportunidade para expor a situação difícil do Irão à comunidade internacional. Diremos com firmeza aos nossos adversários que, apesar de todas as injustiças e desigualdades, o povo iraniano resistiu", acrescentou Pezeshkian.

O Presidente é a autoridade iraniana de mais alto nível a visitar solo norte-americano desde o início da guerra, desencadeada no final de fevereiro por ataques dos Estados Unidos (EUA) e de Israel.

Os EUA autorizaram parte da delegação iraniana a ir à ONU, apesar do conflito em curso, mas o grupo estará sujeito a restrições de deslocação --- tal como aconteceu em 2025 ---, segundo o Departamento de Estado norte-americano.

Por outro lado, a equipa de comunicação do Presidente iraniano não recebeu autorização para o acompanhar a Nova Iorque, devido à falta de vistos.

A decisão foi classificada como uma "medida hostil" por um porta-voz da presidência iraniana, Habibollah Abbassi, citado pelos meios de comunicação locais.

A reabertura do estratégico estreito de Ormuz continua no centro do conflito entre Teerão e Washington.

c/Lusa