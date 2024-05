Procuradora do TPI ameaçada pela Mossad devido a investigação de crimes de guerra

O caso remonta a 2015, quando Fatou Bensouda decidiu abrir uma investigação preliminar sobre a situação na Palestina. O seu inquérito tinha como objetivo fazer uma avaliação inicial das alegações de crimes cometidos por Israel em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.A decisão de Bensouda despertou a atenção de Israel e Yossi Cohen, na altura chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, coordenou um esforço entre várias agências contra o TPI.Em janeiro de 2016, Yossi Cohen foi nomeado diretor da Mossad, a agência de inteligência israelita, e intensificou as pressões sobre a procuradora do TPI.Quatro fontes confirmaram que Bensouda informou um pequeno grupo de altos funcionários do TPI sobre as tentativas de Cohen para influenciá-la, ao mesmo tempo que se mostrava preocupada com a natureza cada vez mais persistente e ameaçadora do seu comportamento.

"Campanha de difamação"

Em dezembro de 2019, a procuradora anunciou que tinha motivos para abrir uma investigação criminal completa sobre alegações de crimes de guerra em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.A partir dessa altura, Cohen intensificou as ameaças e as tentativas de persuadir a procuradora a não prosseguir com uma investigação completa caso os juízes dessem luz verde. A família de Bensouda passou também a ser alvo de investigações e pressão por parte da Mossad.

Nestes esforços de intimidação e conspiração contra Bensouda, Israel recebeu o apoio de Joseph Kabila, o antigo presidente da República Democrática do Congo.

Em março de 2021, após ter recebido a confirmação de que o TPI tinha jurisdição nos territórios palestinianos ocupados, Bensouda anunciou a abertura de uma investigação sobre os crimes de guerra cometidos por Israel.Três meses depois, Bensouda concluiu o seu mandato de nove anos no TPI e deixou ao seu sucessor, Karim Khan, a tarefa de assumir a investigação."Com base nas provas recolhidas e examinadas pelo meu Gabinete, tenho motivos razoáveis para acreditar que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, e Yoav Gallant, o ministro da Defesa de Israel, têm responsabilidade criminal por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no território do Estado da Palestina (na Faixa de Gaza) a partir de, pelo menos, 8 de outubro de 2023", afirmou Karim Khan em comunicado.“O facto de terem escolhido o chefe da Mossad para ser o mensageiro não oficial do primeiro-ministro para Bensouda foi para intimidar, por definição. Mas falhou”, disse uma fonte informada sobre a operação de Cohen ao jornal