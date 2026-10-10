Riade anuncia "operação em grande escala" contra huthis no Iémen

"Estamos a realizar operações em grande escala que visam os efetivos e as capacidades" dos huthis, anunciou na rede social X o porta-voz da coligação, Turki al-Maliki.

A mesma fonte especificou que "136 alvos militares" houthis tinham sido destruídos.

A coligação "está empenhada em desmantelar e destruir a rede de mísseis balísticos" dos huthis e "presta apoio aéreo 24 horas por dia às forças armadas do Iémen", acrescentou.

O canal Al-Massirah, afiliado aos huthis, noticiou "ataques com mísseis sauditas" na província de Saada, no noroeste do Iémen.

As hostilidades entre os combatentes pró-iranianos e a Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita, intensificaram-se em setembro, após a tomada pelos huthis da costa do Mar Vermelho, na sequência de uma ofensiva relâmpago.

No total, esta semana, seis pessoas foram mortas em ataques reivindicados pelos huthis contra aeroportos sauditas.

Paralelamente aos ataques na Arábia Saudita, os combates prosseguem no Iémen, com mais de 400 mortos desde o lançamento, na segunda-feira, da operação "Amanhecer do Iémen" pelas forças governamentais, com o apoio de aviões de combate de Riade.

Uma fonte militar do campo governamental indicou que está em curso desde sexta-feira uma "operação de grande envergadura" para recuperar o estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, que liga a Ásia à Europa através do Canal do Suez, das mãos dos combatentes pró-iranianos.