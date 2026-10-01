Rubio ordenou que delegação do Irão abandonasse EUA após fracasso de negociações

De acordo com declarações com responsáveis norte-americanos, citados pelo `site` especializado Axios, entre os membros da delegação encontrava-se o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, a quem a missão norte-americana junto da ONU comunicou na segunda-feira, por ordem do secretário de Estado, Marco Rubio, que deveria sair imediatamente de Nova Iorque.

A delegação partiu horas depois para Doha num voo que descolou às 01:20 (06:20 em Lisboa) de terça-feira.

A decisão surgiu depois de mediadores do Qatar terem tentado aproximar as posições dos Estados Unidos e do Irão para chegar a um acordo que pusesse fim à guerra, mas as conversações não registaram avanços e ambas as partes mantiveram as posições.

De acordo com um responsável norte-americano citado pelo Axios, a delegação iraniana tinha "excedido o tempo de permanência", porque a Assembleia Geral já tinha terminado.

Uma segunda fonte citada pelo portal confirmou que Washington exigiu a saída, embora tenha salientado que Araghchi já tinha previsto regressar ao Irão nessa mesma noite. Os mediadores do Qatar continuam a dialogar com os dois lados sobre uma proposta de compromisso.

Na quarta-feira, na Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ser questionado sobre a evolução da guerra no Médio Oriente, afirmou que "os faria explodir" ou que "chegaria a um acordo", mas que o tempo para uma resolução está a esgotar-se.

A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão já se prolonga há oito meses, afetando o tráfego, o abastecimento e o custo do petróleo e derivados a nível mundial.