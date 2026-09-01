Superpetroleiro saudita intercetado em Ormuz após incidente com forças militares

Pouco antes da informação ter sido divulgada pelos media iranianos na segunda-feira à noite, as autoridades navais do Reino Unido tinham relatado um "incidente envolvendo um petroleiro e forças militares".

"O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) recebeu um relatório de um incidente envolvendo um petroleiro e forças militares no oceano Índico", apontou a agência britânica de segurança marítima num breve comunicado citado pela agência Europa Press.

O UKMTO destacou ainda que "as autoridades estão cientes e as investigações pertinentes estão em curso" e recomendou que as embarcações tenham em conta "as informações mais recentes sobre segurança marítima e se mantenham informadas sobre a evolução do ambiente operacional".

Pouco depois, os principais órgãos de comunicação social iranianos noticiaram que "o superpetroleiro saudita `Sidr` foi intercetado enquanto transitava pelo canal sul do estreito de Ormuz", uma secção sul da via navegável estratégica utilizada pelos Estados Unidos para facilitar o tráfego marítimo de e para o Golfo Pérsico.

Em concreto, a emissora estatal iraniana IRIB indicou, sem citar qualquer fonte oficial, que "o petroleiro `Sidr`, com capacidade para transportar dois milhões de barris de petróleo, ativou subitamente o seu sistema de identificação automática enquanto transitava pelo estreito de Ormuz".

O `Sidr`, construído em 2019 com 336 metros de comprimento e 60 metros de boca (largura máxima), parece estar localizado a poucos quilómetros da costa de Omã, de acordo com a maioria dos `sites` de rastreio de tráfego marítimo, e, especificamente, o VesselFinder indica que está ancorado.

Pelas 23:50 de segunda-feira (hora de Lisboa), o UKMTO reportou um outro incidente perto da costa de Khasab, no Omã, de um petroleiro que reportou ter sido atingido por três projéteis desconhecidos enquanto "completava a passagem pelo estreito de Ormuz".

De acordo com a mesma fonte não havia registo de feridos ou de impactos ambientais.

O Irão tem-se manifestado repetidamente contra a viabilidade do trânsito marítimo através do corredor sul.

Na semana passada, ao anunciar um entendimento preliminar com o Omã para a gestão do tráfego através da passagem estratégica, Teerão afirmou que o acordo inclui o encerramento desta rota, que os Estados Unidos alegam controlar em coordenação com os parceiros regionais.

No domingo, a Marinha da Guarda Revolucionária iraniana adiantou que um `superpetroleiro` foi "completamente imobilizado" depois de ter ardido devido ao impacto de duas minas navais enquanto "transitava pela rota ilegal a sul do Estreito de Ormuz".

"O destino dos navios que violem as normas de segurança do estreito de Ormuz não será diferente", apontou, aludindo às regras impostas por Teerão, que restringem o tráfego naval a norte da via navegável estratégica.

Os militares norte-americanos, no entanto, rejeitaram estas declarações, considerando-as falsas e denunciando-as como "mais uma tentativa da Guarda Revolucionária de intimidar a navegação comercial regional através da desinformação".