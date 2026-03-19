Teerão exige que Berlim "esclareça o papel" da base americana de Ramstein

Qual o papel da base de Reimstein?

A base militar começou por ser um aeródromo usado por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial e que o exército dos EUA capturou pouco antes do fim do conflito, em 1945.





c/agências

A notícia foi avançada pelo embaixador iraniano em Berlim, Majid Nili, à agência France Presse esta quinta-feira, que afirma que o papel da base americana de Ramstein no conflito “não é oficialmente claro”."Não sabemos se Ramstein se enquadra nesta definição ou não", acrescentou o embaixador, que disse ainda não ter recebido uma resposta do Ministério.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da AFP.Por outro lado, um membro do seu partido, o Social-Democrata, manifestou dúvidas sobre a autorização incondicional concedida por Berlim para a utilização da base americana, que é regida pelo Acordo de Paris de 1954 e pelos acordos da NATO., lembrando que o prolongamento do conflito “seria também um problema para a Europa”, citando “consequência económicas, uma crise de refugiados, terrorismo e desagregação regional”.Embora a Alemanha reitere que não faz parte do conflito no Irão, a base aérea de Ramstein desempenha um papel central na coordenação dos ataques de drones e mísseis americanos no Médio Oriente, uma vez que as ligações de dados e os retransmissores de satélite necessários para controlar os drones no Médio Oriente passam pela base.Em 2025, dois cidadãos iemenitas, que perderam familiares num ataque aéreo norte-americano com drones, em 2012, foram a tribunal questionar o papel da base aérea de Ramstein. Na altura, o Tribunal Constitucional Federal decidiu que a Alemanha não é obrigada a tomar medidas contra os ataques de drones norte-americanos no Iémen, mesmo que estes sejam tecnicamente apoiados pela Base Aérea de Ramstein.