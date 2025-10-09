"Todos estão felizes". Mundo celebra acordo que promete pôr fim à guerra de dois anos em Gaza

"Seja um discurso na praça, um lugar que se tornou um símbolo de esperança e resiliência do espírito humano, uma visita privada às famílias ou qualquer encontro que se enquadre na sua agenda, faremos o que for necessário para o tornar possível", afirmou esta quinta-feira o Fórum em comunicado.





Alguns familiares dos reféns, que residem nos EUA, receberam um telefonema do presidente Donald Trump. O momento foi publicado pela Casa Branca nas redes sociais.

As reações ao acordo

“A sua implementação abre caminho para a tão esperada libertação de todos os reféns israelitas, um cessar-fogo em Gaza e o fim da grave crise humanitária no terreno", reagiu o antigo primeiro-ministro português numa publicação na rede social X. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também saudou o acordo de cessar-fogo. Marcelo diz que "este primeiro passo (...) deverá poder conduzir a uma paz justa e duradoura assente na solução de dois Estados, Israel e Palestina, ambos reconhecidos por Portugal".

Israel inicia preparativos para a primeira fase da retirada de Gaza

Esta retirada deverá ocorrer antes de segunda-feira, dia em que Donald Trump anunciou que as milícias de Gaza, lideradas pelo Hamas, vão libertar os 48 reféns ainda mantidos em Gaza.

Assinatura no Egito

Em Gaza, onde a maioria dos mais de dois milhões de pessoas foi deslocada pelos bombardeamentos israelitas, os jovens saíram à rua para celebrar o acordo, mesmo com a continuação dos ataques israelitas em algumas partes do enclave., disse Abdul Majeed Abd Rabbo em Khan Yunis, no sul de Gaza, citado pela Reuters., disse à Reuters Tamer Al-Burai, um empresário deslocado da Cidade de Gaza.Em Telavive também se ouviram gritos de celebração."Não consigo respirar, não consigo explicar o que estou a sentir... é de loucos", disse Einav Zaugauker, mãe de um refém.O Fórum de Familiares de Reféns e Desaparecidos, que representa os familiares da maioria dos reféns em Gaza, convidou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um encontro em Israel.“Espero que estes esforços sejam o prelúdio para uma solução política permanente (...) que conduza ao fim da ocupação israelita do Estado da Palestina e ao estabelecimento de um Estado palestiniano independente", disse Abbas numa declaração publicada nas redes sociais."Louvo os esforços diplomáticos dos Estados Unidos, do Catar, do Egito e da Turquia para alcançar este avanço. Sinto-me também encorajada pelo apoio do Governo de Israel e da Autoridade Palestiniana", reagiu a líder do Executivo comunitário."A oportunidade de hoje deve ser aproveitada", salientou ainda Von der Leyen numa declaração em Bruxelas.Também a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, reagiu no X dizendo que "o acordo sobre a primeira fase do acordo de paz em Gaza representa um avanço significativo"."Trata-se de uma importante conquista diplomática e de uma oportunidade real para pôr fim a uma guerra devastadora e libertar todos os reféns. A UE fará tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar a sua implementação", assinalou.O presidente do Conselho Europeu, António Costa, também louvou o cessar-fogo em Gaza, falando numa "oportunidade crucial" para a paz na região.Starmer pediu ainda que o acordo seja implementado integralmente e acompanhado pelo levantamento imediato de todas as restrições à ajuda humanitária para Gaza.Em Roma, o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, disse que o acordo entre Israel e Hamas é uma "grande notícia" tendo afirmado que o Exército italiano está disponível para atuar como uma eventual força de manutenção da paz.O chefe da diplomacia italiana e vice-primeiro-ministro do Governo de Roma disse que "a Itália está pronta para consolidar o cessar-fogo", garantir a chegada de ajuda humanitária e participar na reconstrução de Gaza.Numa mensagem difundida pelas redes sociais, Erdogan disse que a Turquia também contribuiu no processo.O Exército israelita anunciou esta quinta-feira que iniciou os preparativos e está a estabelecer um protocolo para recuar em breve para a linha que foi estabelecida para a primeira fase da sua retirada após acordo.De acordo com o jornal, esta primeira fase da retirada vai garantir que o Hamas localize os reféns, mantidos pelo seu braço armado (as Brigadas Al Qassam), mas também por outros grupos, como a Jihad Islâmica Palestiniana.O ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich, declarou que votará contra este acordo. Por um lado, o ministro disse sentir "imensa alegria" com a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza, mas, ao mesmo tempo, manifestou "grande medo" sobre as "consequências de esvaziar as prisões e libertar a próxima geração de líderes terroristas, que farão todo o possível para continuar a derramar rios de sangue judeu"."Só por esta razão, não podemos aderir às comemorações míopes nem votar a favor do acordo", acrescentou o ministro, sublinhando que Israel tem a "tremenda responsabilidade" de "continuar a lutar com todas as suas forças" após o regresso dos reféns.Segundo o ministro, o objetivo a alcançar é a "erradicação do Hamas" e o "desarmamento de Gaza", para que deixe de representar "uma ameaça a Israel".