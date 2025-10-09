Israel ainda cerca cidade de Gaza e regressar é "extremamente perigoso"

"A zona a norte de Wadi Gaza continua a ser considerada uma zona de combate perigosa", advertiu na rede social X o porta-voz das Forças de Defesa de Israel [IDF, na sigla inglesa] Avichay Adraee, alertando ainda os habitantes de Gaza para se manterem afastados do exército israelita.

"Para a vossa própria segurança, abstenham-se de regressar para norte ou de se aproximar das zonas onde as IDF estão estacionadas e a operar em qualquer ponto da Faixa, incluindo o sul e o leste da Faixa, até que sejam emitidas instruções oficiais", acrescentou.

Esta madrugada, ainda quarta-feira em Washington, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou um primeiro acordo entre o Hamas e Israel para libertar todos os reféns e iniciar uma retirada delimitada das forças israelitas em Gaza.

Já a Defesa Civil de Gaza deu conta hoje de vários ataques israelitas ao enclave palestiniano, ocorridos já após o anúncio do acordo.

"Foram relatadas várias explosões, nomeadamente no norte de Gaza", indicou um dos responsáveis, Mohammed Al-Mughayyir, referindo "ataques aéreos intensos sobre a cidade de Gaza".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, convocou para quinta-feira uma reunião do Governo para ratificar o acordo.

Antes da declaração de Adraee, lia-se no canal oficial da plataforma Telegram das IDF que o exército "saúda a assinatura do acordo para o retorno dos reféns".

De acordo com o comunicado, o chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, deu instruções a todas as forças para "prepararem defesas sólidas e estarem prontas para qualquer cenário".

Zamir também deu as ordens para "liderar a operação de regresso dos reféns".

"O movimento das forças será efetuado de acordo com as instruções da diretiva política", acrescentou.