Três mortos em ataques israelitas em Gaza

Segundo a Proteção Civil, um homem morreu devido aos ferimentos após um ataque de drone um israelita contra uma casa no campo de Al-Shati, a oeste da cidade de Gaza.

Outro homem foi morto num ataque israelita que atingiu a sua tenda na zona de Al-Mawasi, a leste de Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, segundo a mesma fonte.

E uma terceira pessoa foi morta e várias outras ficaram feridas num ataque israelita no oeste da cidade de Gaza, também de acordo com a Proteção Civil.

Contactado pela agência de notícias francesa AFP, o exército israelita confirmou ter realizado ataques contra "terroristas do Hamas" nessas áreas, sem dar mais pormenores sobre os mesmos.

O chefe do estado-maior do exército israelita, o tenente-general Eyal Zamir, prometeu na terça-feira continuar a desmilitarização de Gaza e o desarmamento do Hamas, "usando todos os meios necessários", apesar dos recentes esforços dos Estados Unidos para avançar com o cessar-fogo.

O exército israelita declarou que continuará a perseguir os autores do ataque do Hamas de 07 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

Além disso, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, declarou hoje, segundo meios de comunicação israelitas, que "expirou o ultimato estabelecido, na sequência do lançamento de balões e papagaios da Faixa de Gaza em direção às localidades do Neguev", no sul de Israel.

Na semana passada, objetos voadores enviados de Gaza foram encontrados em localidades do sul de Israel, onde ainda está presente o trauma dos ataques sangrentos lançados pelo Hamas a 07 de outubro de 2023.

"Cada lançamento constitui um ato terrorista por si só, e iremos tratá-lo como tal. A partir de agora, cada lançamento será alvo de uma retaliação vigorosa contra os responsáveis, os organizadores e executores, assim como os locais de lançamento e as infraestruturas utilizadas para esse fim", acrescentou Katz.

As operações israelitas em Gaza causaram 1.303 mortos entre outubro de 2025 e a entrada em vigor do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que também opera sob a autoridade do Hamas, e que não discrimina vítimas civis de combatentes.

O exército israelita relatou cinco mortes nas suas fileiras durante o mesmo período, bem como a morte de um civil.