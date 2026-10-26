Três mortos num ataque na Síria entre eles um líder jihadista

Três mortos num ataque na Síria entre eles um líder jihadista

Três pessoas, incluindo um responsável pelo ramo sírio do grupo terrorista Al-Qaeda já dissolvido, morreram num ataque de um drone, de origem desconhecida, numa estrada a cerca de 60 quilómetros de Damasco, disse uma fonte do Ministério da Defesa sírio.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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"Um ataque de drone de origem desconhecida atingiu um carro na estrada que liga Damasco a Homs", afirmou aquela fonte à agência de notícias francesa AFP.

O ataque matou três pessoas, incluindo um responsável do grupo Hurras al-Din chamado Abou Abd al-Rahman al-Libi, acrescentou, precisando que as outras duas vítimas não tinham sido identificadas.

A agência de notícias oficial Sana relatou uma "explosão que ocorreu dentro de um carro na estrada que liga Damasco a Homs (centro), na região de Qastal, (...) e causou vítimas". Indicando também, mas sem mais detalhes que as equipas de socorro e de defesa civil que chegaram ao local já tinham retirado os "corpos".

Três pessoas morreram na explosão, adiantou à AFP, ao princípio, uma fonte governamental.

Hurras al-Din, ramo sírio da Al-Qaeda, anunciou a sua dissolução em janeiro de 2025, por ordem do novo governo islamista que derrubou, no final de 2024, o poder de Bashar al-Assad.

Washington anunciou depois, em janeiro e fevereiro de 2025, ter morto vários líderes do grupo na Síria.

O grupo, fundado em 2018 e que inclui jihadistas estrangeiros, estava baseado em zonas montanhosas do noroeste da Síria, bastião dos rebeldes antes de tomarem o poder em Damasco.

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