Três mortos num ataque na Síria entre eles um líder jihadista

"Um ataque de drone de origem desconhecida atingiu um carro na estrada que liga Damasco a Homs", afirmou aquela fonte à agência de notícias francesa AFP.

O ataque matou três pessoas, incluindo um responsável do grupo Hurras al-Din chamado Abou Abd al-Rahman al-Libi, acrescentou, precisando que as outras duas vítimas não tinham sido identificadas.

A agência de notícias oficial Sana relatou uma "explosão que ocorreu dentro de um carro na estrada que liga Damasco a Homs (centro), na região de Qastal, (...) e causou vítimas". Indicando também, mas sem mais detalhes que as equipas de socorro e de defesa civil que chegaram ao local já tinham retirado os "corpos".

Três pessoas morreram na explosão, adiantou à AFP, ao princípio, uma fonte governamental.

Hurras al-Din, ramo sírio da Al-Qaeda, anunciou a sua dissolução em janeiro de 2025, por ordem do novo governo islamista que derrubou, no final de 2024, o poder de Bashar al-Assad.

Washington anunciou depois, em janeiro e fevereiro de 2025, ter morto vários líderes do grupo na Síria.

O grupo, fundado em 2018 e que inclui jihadistas estrangeiros, estava baseado em zonas montanhosas do noroeste da Síria, bastião dos rebeldes antes de tomarem o poder em Damasco.