Três rabinos e jornalista americana detidos por tentarem introduzir alimentos em Gaza

As detenções foram anunciadas pela Rabbis for Peace, a organização a que pertencem os rabinos, que identifica a jornalista norte-americana como Ayelet Waldman.

Na sua conta na rede social X, a Rabbis for Peace denuncia que "o governo israelita está a usar a fome como arma de guerra contra 2,3 milhões de palestinianos na Faixa de Gaza ocupada".

"Esta fome fabricada segue-se a décadas de deslocação forçada, ocupação militar e subjugação comunitária pelo governo israelita", acrescentam os ativistas.

O gabinete de guerra de Israel aprovou no início deste mês a abertura do porto de Ashdod e da passagem de Erez, no norte da Faixa de Gaza, como medida para aumentar o fluxo de ajuda humanitária, mas estas entradas estão sujeitas a enormes restrições.

Israel iniciou uma ofensiva militar contra a Faixa de Gaza em 07 de outubro, após o grupo islamita palestiniano Hamas ter atacado o sul do território israelita e provocado cerca de 1.200 mortos e sequestrado mais de duas centenas de pessoas.

A ofensiva israelita na Faixa de Gaza já provocou mais de 34.300 mortos, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o pequeno enclave palestiniano desde 2007.