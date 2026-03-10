Trump anuncia levantamento de algumas sanções sobre petróleo para baixar preços

"Vamos também levantar algumas sanções relacionadas com o petróleo para baixar os preços. Temos sanções contra certos países. Vamos levantar essas sanções até que a situação melhore. Depois disso, quem sabe? Talvez não precisemos de repor as sanções. Haverá muita paz", referiu o chefe de Estado norte-americano numa conferência de imprensa na Florida, depois de falar por telefone com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Trump descreveu a conversa telefónica com Putin como "muito boa", sublinhando que envolveu temas como "a Ucrânia, uma guerra sem fim".

"Mas acho que esta chamada foi positiva nesse sentido", acrescentou.