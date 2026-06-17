Trump diz que memorando sobre Irão não é definitivo e ameaça retomar bombardeamentos

(em atualização)





"Não é um texto final. É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a disparar contra eles, a lançar bombas sobre as suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos imediatamente a lançar bombas mesmo no meio das suas cabeças", vincou Trump na cimeira do G7, em França.



O líder norte-americano afirmou ainda que o memorando não inclui o alívio imediato das sanções contra o Irão, acrescentando que falaria sobre este assunto mais tarde.



