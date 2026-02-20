Um morto em ataque israelita contra Hamas em campo de refugiados no Líbano

O bombardeamento teve como alvo um edifício que tinha sido recentemente alugado como cozinha para distribuição de ajuda alimentar, embora fosse anteriormente utilizado pelas "forças de segurança conjuntas palestinianas", adiantou a Agência Nacional de Notícias Libanesa (ANN).

Em Ain el-Hilweh, tal como nos outros doze campos de refugiados palestinianos localizados em território libanês, existe uma mistura de forças composta por membros das várias milícias e grupos presentes no campo, que procuram evitar confrontos internos entre si.

De acordo com a ANN, o ataque israelita com um drone também causou danos materiais em edifícios próximos.

Por sua vez, o Exército israelita afirmou que o ataque teve como alvo um quartel a partir do qual operavam membros do movimento islâmico palestiniano Hamas.

Em comunicado, as forças israelitas sublinharam que as instalações eram utilizadas pelo "grupo terrorista para realizar ataques contra Israel".

"Este quartel-general foi utilizado nos últimos meses para preparar atividades terroristas contra as forças israelitas em território libanês e inclui áreas de treino a partir das quais foram planeados ataques terroristas contra o exército israelita e o Estado de Israel", pode ler-se.

Israel explicou ainda que a infraestrutura atacada se localizava "no coração de uma população civil, explorando cinicamente os seus residentes para promover os objetivos terroristas da organização e utilizando-os como escudos humanos". "Estas atividades constituem uma violação dos entendimentos entre Israel e o Líbano e uma ameaça ao Estado de Israel", acrescentaram.

"Estamos a trabalhar para impedir o estabelecimento da organização terrorista Hamas no Líbano e continuaremos a agir decisivamente contra os terroristas do Hamas onde quer que operem, para eliminar a ameaça aos cidadãos do Estado de Israel e às Forças Armadas", concluíram as forças israelitas.

Em novembro, outro bombardeamento israelita ao mesmo campo de refugiados matou treze pessoas, e a versão israelita também alegou que o alvo era um centro de treino do Hamas, versão negada pelo grupo islamita.

Embora, desde o cessar-fogo de 2024 no Líbano, a maioria dos ataques israelitas em curso tenham como alvo o grupo xiita libanês Hezbollah, os alvos das milícias palestinianas também são ocasionalmente atacados.

O cessar-fogo, alcançado após meses de combates na sequência dos ataques do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023, estipulava que tanto Israel como o Hezbollah deveriam retirar as suas forças do sul do Líbano.

No entanto, o Exército israelita manteve cinco postos avançados em território do país vizinho, uma medida também criticada pelas autoridades libanesas e pelo grupo xiita, que exigem o fim desta presença militar.