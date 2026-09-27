Vários detidos em protesto pró-Palestina durante congresso trabalhista em Liverpool

A polícia britânica deteve hoje vários manifestantes que participavam num protesto de apoio à Palestine Action, organização ilegalizada no Reino Unido, em frente ao local onde decorre o congresso anual do Partido Trabalhista, em Liverpool, norte de Inglaterra.

Cerca de 250 pessoas, segundo alguns media locais, reuniram-se no centro da cidade para criticar a política do Governo do primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, a este respeito, embora a ilegalização do grupo tenha ocorrido sob o mandato do seu antecessor, Keir Starmer.

Muitos dos manifestantes empunhavam cartazes com as palavras "Apoio à Palestine Action", o que motivou a intervenção das forças de segurança.

O protesto foi organizado pelo grupo Defend Our Juries, cujo porta-voz exigiu a Burnham que revogasse a proibição da Palestine Action, face ao que considera ser uma crescente pressão pública e o aumento dos recursos policiais destinados a fazer cumprir a medida.

"Continuar a farsa da proibição da Palestine Action é ilógico, insustentável e imoral", afirmou o porta-voz, sustentando que centenas de pessoas estavam dispostas a ser detidas para exigir do governo uma ação contra o que classificou como cumplicidade britânica nos crimes cometidos por Israel em Gaza.

A organização humanitária Amnistia Internacional (AI) instou ainda Burnham a reformar a legislação para garantir que as comunidades se podem reunir e manifestar sobre questões que consideram importantes.

"As detenções de avós, adolescentes e outras pessoas por segurarem cartazes em frente ao congresso do Partido Trabalhista são um ataque vergonhoso à liberdade de expressão", afirmou a diretora executiva da AI no Reino Unido, Kerry Moscogiuri.

Entre os detidos hoje em Liverpool estava Margaret Owen, uma conhecida advogada especializada em direitos humanos, de 94 anos.

O Governo britânico declarou ilegal a Palestine Action e classificou-a como organização terrorista em julho de 2025, tornando crime qualquer demonstração pública de apoio ao grupo ativista pró-Palestina ao abrigo da Lei do Terrorismo britânica e provocando detenções em massa em várias manifestações no país.

No entanto, em fevereiro último, o Tribunal Superior de Inglaterra e de Gales decidiu que a proibição promovida pelo governo trabalhista de Starmer era ilegal, dando provisoriamente razão ao grupo pró-Palestina, enquanto se aguarda a decisão do Tribunal de Recurso.