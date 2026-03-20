Von der Leyen afasta crise migratória como a de 2015

"Até agora, não temos assistido a movimentos migratórios em direção à Europa, mas temos de estar preparados. Não vamos permitir que se repita o que aconteceu em 2015", vincou Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

Falando em conferência no final de uma reunião do Conselho Europeu que durou mais de 12 horas e foi dominada pelos efeitos do conflito no Médio Oriente, a líder do executivo comunitário assegurou: "Aprendemos com as lições do passado e, hoje, estamos melhor preparados".

"Temos fronteiras externas mais fortes e agências mais robustas, dispomos de um quadro jurídico sólido - o Pacto sobre Migração e Asilo -, reforçámos as nossas parcerias com os países vizinhos da região e, mais importante ainda, estamos unidos como europeus. Sabemos que, quando agimos em conjunto, somos mais fortes", adiantou Ursula von der Leyen.

O Conselho Europeu reuniu-se hoje em Bruxelas para discutir como é que a UE pode conter os impactos da escalada militar no Médio Oriente dados os elevados preços da energia, garantindo também segurança no abastecimento energético.

Este foi o primeiro encontro presencial de alto nível desde o início dos ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irão e da consequente resposta iraniana, no final de fevereiro.