Von der Leyen e Michel pedem que se evite escalada ainda maior

Numa mensagem nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, apelou ao Irão e aos seus aliados para "cessarem imediatamente estes ataques" e apelou a "todos os intervenientes" para se "absterem de novas escaladas e trabalharem para restaurar a estabilidade na região".

Israel disse ter intercetado 25 dos cerca de 30 mísseis de cruzeiro e quase todos "mais de 120" mísseis balísticos", bem como os 70 `drones` (aeronaves não tripuladas), em ataques que deixaram uma pessoa gravemente ferida em Israel e outras oito com ferimentos leves.

Por seu lado, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também numa mensagem publicada na rede social X (ex-Twitter), pediu para que se façam "todos os possíveis para evitar uma nova escalada regional" no Médio Oriente e "mais derramamento de sangue", segundo afirmou numa mensagem também publicada através da rede social X.

O presidente do Conselho Europeu, órgão da UE que reúne os presidentes e primeiros-ministros dos 27, afirmou que o bloco comunitário irá "acompanhar de perto" a evolução da situação com os seus aliados.

A presidência italiana do G7 convocou para hoje uma videoconferência com os líderes das sete democracias mais ricas do mundo para discutir o ataque iraniano contra Israel, informaram fontes oficiais.

A reunião, convocada pelo Governo presidida por Giogia Meloni, decorrerá a seguir ao almoço.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje de manhã que iria solicitar uma reunião do G7 para coordenar uma resposta diplomática depois de garantir o apoio de Washington a Israel e garantir que as forças norte-americanas contribuirão para travar o ataque do Irão.