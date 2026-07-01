Wang Yi apela a Estados Unidos e Irão para manterem impulso das negociações

Segundo um comunicado divulgado pelo ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang afirmou na terça-feira que a China "vê com bons olhos" o início das negociações entre Washington e Teerão.

O chefe da diplomacia chinesa sustentou que os acontecimentos demonstraram, uma vez mais, que "competir pela força não traz paz nem estabilidade" e que o diálogo é a única via para evitar nova escalada.

Wang afirmou que, "embora o atual cessar-fogo continue frágil, é melhor dialogar do que combater, e o diálogo é preferível ao confronto", apelando à preservação e aplicação do memorando de entendimento alcançado entre os Estados Unidos e o Irão.

"O essencial é manter e aplicar devidamente o memorando de entendimento, preservar o impulso das negociações, superar as dificuldades e interferências e esforçar-se por alcançar, o mais rapidamente possível, um acordo global aceite pelos Estados Unidos e pelo Irão, apoiado pelos países da região e bem acolhido pela comunidade internacional", acrescentou.

Wang afirmou ainda que a China está disponível para trabalhar com a Arábia Saudita na redução das tensões e para contribuir para uma "paz e estabilidade duradouras" no Médio Oriente, além de apoiar um papel mais relevante de Riade nos assuntos internacionais e regionais.

Faisal bin Farhan afirmou que a Arábia Saudita aprecia o "papel construtivo" desempenhado pela China na promoção da redução das tensões no Médio Oriente e espera cooperar com Pequim para favorecer o regresso da paz e da estabilidade à região "o mais rapidamente possível", segundo o mesmo comunicado.

O ministro saudita acrescentou que Riade atribui grande importância às relações com a China e pretende aprofundar a cooperação bilateral.

A reunião realizou-se após a recente cessação das hostilidades entre o Irão, os Estados Unidos e Israel, que permitiu aliviar as tensões na região e reabrir parcialmente o trânsito no estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o abastecimento energético mundial.

A China, que condenou repetidamente os ataques contra o Irão, apelou igualmente ao respeito pela soberania e segurança dos países do Golfo, com os quais mantém estreitas relações políticas e comerciais.

Pequim tem defendido de forma consistente uma solução negociada para o conflito, reclamando um cessar-fogo e insistindo na necessidade de restabelecer a livre navegação no estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 45% das importações chinesas de petróleo e gás.