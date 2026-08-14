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Pablo Miranzo - EPA
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O fogo de artifício é rei no festival La Nit de L’Albà, em Elche, Alicante, no leste da Espanha.
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