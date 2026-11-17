Conhecido pelos papéis em Twilight, The Batman ou Mickey 17, Robert Pattinson foi anunciado como o próximo intérprete do icónico James Bond, sucedendo a Daniel Craig. Torna-se assim o sétimo ator a vestir a pele do agente britânico 007 na grande tela. O próximo filme da saga será realizado por Denis Villeneuve (Dune), com argumento de Steven Knight, criador de Peaky Blinders."É a honra de uma vida" afirmou Pattinson, ao estar em destaque no centro londrino, em Piccadilly Circus, após a revelação.