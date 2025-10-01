Notícias
"Synesthesia"
Orlando Barría - EPA
Orlando Barría - EPA
Cultura
"Synesthesia"
Orlando Barría - EPA
Elementos do Ballet Nacional Dominicano atuam durante o 20.º Festival Internacional de Dança Contemporânea Edanco, no Palácio de Belas Artes, em Santo domingo. Interpretam a peça "Synesthesia".
