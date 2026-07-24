Saltar para o conteúdo principal
Notícias
Desporto
Televisão
Rádio
RTP Play
RTP Palco
RTP Zig Zag
RTP Ensina
RTP Arquivos
País
Mundial 2026
Europa
Mundo
Opinião
Vídeos
Áudios
|
RTP
Desporto
Abrir campo de pesquisa
Pesquisar no site
Pesquisar
ÁREAS
Notícias
Desporto
Açores
Madeira
SECÇÕES
País
Mundial 2026
Europa
Mundo
Opinião
Cultura
Vídeos
Áudios
Imagem do dia
Galerias
Infografias
ESPECIAIS
Presidênciais 2026
Autárquicas 2025
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
RTP Europa
EM DIRETO
RTP Notícias
Antena1
NEWSLETTERS
O Essencial
Instale a app RTP Notícias
SIGA-NOS
Facebook
Instagram
TikTok
X
RSS
Política de privacidade
Política de cookies
Termos e condições
Contactos
© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2026
Drones sobre Shushary
Imagem do dia
Mundo
|
Guerra na Ucrânia
Drones sobre Shushary
EPA
EPA
Mundo
|
Guerra na Ucrânia
Drones sobre Shushary
EPA
Uma coluna de fumo ergue-se sobre armazéns da loja online russa Wildberries nos arredores de São Petersburgo, após um ataque noturno ucraniano.
Mais Imagens do dia
Drones sobre Shushary
Mundo
Competição de "grooming"
Cultura
Um assalto histórico
Cultura
Larry
Mundo
mais imagens do dia