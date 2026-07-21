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O já célebre gato de Downing Street passeia-se nas imediações do Número 10 pouco antes da primeira reunião do Executivo do novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham.
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