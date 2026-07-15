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© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2026
Ninguém perde a Tour de France
Imagem do dia
Desporto
Ninguém perde a Tour de France
Gonzalo Fuentes - Reuters
Gonzalo Fuentes - Reuters
Desporto
Ninguém perde a Tour de France
Gonzalo Fuentes - Reuters
A 11ª etapa da Tour de France, entre Vichy e Nevers, os ciclistas como Jakub Otruba, da equipe Caja Rural-Seguros RGA, têm todo o tipo de adeptos.
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