Imagem do dia
Mundo
Agricultores em Bruxelas
Olivier Matthys - EPA
Olivier Matthys - EPA
Mundo
Agricultores em Bruxelas
Olivier Matthys - EPA
São esperados, esta quinta-feira, dia de reunião do Conselho Europeu, mais de sete mil manifestantes nas ruas de Bruxelas. Algumas estruturas sindicais admitem mesmo 12 mil. Na mira dos protestos está a assinatura do acordo comercial com o Mercosul.
