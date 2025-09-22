Esta segunda-feira marca o segundo dia de greve geral em toda a Itália, com manifestações de milhares de trabalhadores e estudantes em solidariedade com os palestinianos que vivem em Gaza. A paralisação de 24 horas nos setores público e privado foi convocada pelos principais sindicatos, causando interrupções por todo o país. Com o mote "Bloqueamos tudo", a greve visa denunciar mais uma vez o genocídio em curso na Faixa de Gaza. Os protestos também apontam o dedo à inércia do Governo italiano e da União Europeia, que se recusam a impor sanções ao Estado de Israel. A greve pretende ainda pressionar a primeira-ministra Giorgia Meloni, que não se juntou aos países europeus como França, Reino Unido ou Portugal no reconhecimento do Estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU desta semana, em Nova Iorque. Espanha, Irlanda, Noruega já o tinham feito.