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Contra o calor... gelo
Imagem do dia
Mundo
Contra o calor... gelo
Martin Divisek - EPA
Martin Divisek - EPA
Mundo
Contra o calor... gelo
Martin Divisek - EPA
No jardim zoológico de Praga, um urso polar aproveita os cubos de gelo despejados sobre o seu recinto. Os meteorologistas esperam uma nova vaga de calor na Chéquia, onde os termómetros podem mesmo atingir os 40 graus Celsius.
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