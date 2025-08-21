Notícias
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
Imagem do dia
Cratera das bombas israelitas
Ramadan Abed - Reuters
Em Deir Al-Balah, no centro de Gaza, a população espreita a dimensão da cratera deixada por mais um bombardeamento de Israel.
