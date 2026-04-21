Dias da Terra em Karachi

O Dia Mundial da Terra assinala‑se, todos os anos, a 22 de abril, com o objetivo de sensibilizar a sociedade e reforçar a responsabilidade pública na adoção de práticas ambientalmente sustentáveis, essenciais para a construção e preservação de um ecossistema global saudável para as gerações futuras. Em 2026, o tema escolhido é "O Nosso Poder, o Nosso Planeta". No entanto, na véspera do Dia da Terra, um bairro de Karachi, no Paquistão, apresenta uma realidade bem distante da preocupação ambiental, com ruas repletas de lixo.