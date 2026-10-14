Espanha. Prosseguem protestos contra a crise da habitação

As tendas continuam montadas na Puerta del Sol, em Madrid, numa manifestação pública contra a crise da habitação em Espanha.O movimento nacional de protesto - desencadeado pelo despejo, a 23 de setembro, da moradora Maricarmen Abascal, de 87 anos (que veio a falecer a 7 de outubro) - intensificou-se em todo o país, levando o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a convocar eleições gerais antecipadas para 29 de novembro, depois de o Parlamento ter rejeitado dois decretos de emergência sobre habitação.