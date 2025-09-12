Notícias
Gaza. Lar perdido
Gaza. Lar perdido
Ebrahim Hajjaj - Reuters
Na Faixa de Gaza os ataques israelitas prosseguem. As autoridades palestinianas dizem que morreram pelo menos 25 pessoas nas últimas horas, incluindo 14 membros de uma mesma família. As vítimas das bombas israelitas não param de aumentar.
