Autárquicas

Confira aqui os resultados eleitorais no seu concelho
Socorristas percorrem, em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, os escombros de um hospital atingido por uma nova vaga de bombardeamentos russos. Há notícia de dezenas de feridos.
