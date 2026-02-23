Saltar para o conteúdo principal
Manhattan branca e vazia
Manhattan branca e vazia
Jeenah Moon - Reuters
Mais de meio metro de neve ao longo de Nova Iorque está congelar a cidade. A tempestade que atingiu os EUA já obrigou as autoridades a decretar estado de emergência. As temperaturas podem descer ao seis graus negativos.
Mais Imagens do dia
Recuperação provisória
País
A idade da violência
Mundo
Voar
Desporto
mais imagens do dia