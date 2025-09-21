Notícias
Portugal oficializa reconhecimento do Estado palestinianos após Reino Unido, Canadá e Austrália
Imagem do dia
Mundo
Manila em chamas
Mundo
Manila em chamas
Lisa Marie David - Reuters
Milhares de manifestantes envolveram-se em confrontos com a polícia nas ruas da capital das Filipinas. Em causa está um escândalo de corrupção a envolver membros do Governo e empresários.
