Apoiantes do candidato presidencial Jair Bolsonaro atearam fogo à representação de uma urna eletrónica em São Paulo, depois de o candidato do PSL ter levantado a possibilidade de fraude com o equipamento. Bolsonaro venceu a primeira volta das eleições brasileiras, com 46,3 por cento dos votos, contra 29,28 por cento de Fernando Haddad, do PT. A escolha do sucessor de Michel Temer ficará selada a 28 de outubro.