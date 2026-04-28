Salvamento de "Timmy". Baleia-de-bossa continua a lutar pela vida no Mar Báltico

Uma baleia-de-bossa juvenil, conhecida como "Timmy", está a ser alvo de uma última tentativa de resgate ao largo da ilha de Poel, perto de Wismar, no norte da Alemanha, depois de permanecer encalhada em águas pouco profundas do Mar Báltico durante várias semanas. A operação está a ser conduzida por uma iniciativa privada e envolve o encaminhamento do animal para uma barcaça com água, com o objetivo de o transportar até águas mais profundas no Mar do Norte.A presença destas baleias no Báltico é considerada invulgar e os especialistas admitem que o animal possa estar desorientado ou debilitado. O desfecho da operação permanece incerto.