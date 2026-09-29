Puerta del Sol, palco da indignação contra a crise da habitação

Centenas de manifestantes ocuparam a praça da Puerta del Sol, no centro de Madrid, montando tendas e exibindo faixas para exigir medidas urgentes de resposta à crise da habitação em Espanha.O acampamento começou ao final do dia 26 de setembro, após uma manifestação convocada contra o despejo de Maricarmen Abascal, uma mulher de 87 anos que vivia há mais de sete décadas numa casa arrendada. O caso tornou-se um símbolo das dificuldades enfrentadas por muitos inquilinos num contexto de aumento dos preços da habitação e da escassez de soluções de arrendamento acessível.