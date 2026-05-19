Putin à moda de Pequim

Numa montra em Pequim é exibido um prato decorativo com as imagens dos presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping, num momento que coincide com a visita oficial do líder russo à China, entre os dias 19 e 20 de maio. A deslocação de Putin, a convite de Xi, inclui reuniões destinadas a reforçar a parceria estratégica entre os dois países e a discutir questões internacionais, como a guerra na Ucrânia e o cenário geopolítico mundial. Esta visita surge poucos dias após a passagem do presidente norte-americano Donald Trump pela capital chinesa.