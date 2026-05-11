Icebergs à deriva

Vários icebergs têm sido avistados ao largo da costa da Terra Nova, no Canadá, um fenómeno que está a atrair a atenção de residentes e turistas. De acordo com dados recentes, trata-se de uma das épocas mais ativas dos últimos anos, com centenas de blocos de gelo à deriva nas águas do Atlântico Norte. Especialistas indicam que, no início de maio, foram registados cerca de 520 icebergs na região, um número significativamente acima da média histórica, que ronda pouco mais de duas centenas.Na imagem, avista-se um iceberg muito perto da costa, junto ao porto de Pouch Cove.