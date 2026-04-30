Ucrânia. Minas em Myrotske, um retrato do legado explosivo da guerra

Myrotske, a cerca de 40 quilómetros a noroeste de Kyiv, tornou-se um símbolo da contaminação por minas terrestres e munições não detonadas deixadas pela ocupação russa no início da invasão da Ucrânia, em 2022.Após a retirada das forças russas, a área ficou fortemente minada, um perigo visível no quotidiano através das placas de aviso espalhadas por florestas e caminhos rurais.A HALO Trust, uma organização humanitária não governamental que está no terreno utilizando detetores de metal para procurar minas e munições não detonadas, estima que a desminagem total poderá demorar mais de 10 anos. A Ucrânia é atualmente o país mais contaminado por minas do mundo.