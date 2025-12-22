Notícias
Desporto
Televisão
Rádio
RTP Play
RTP Palco
Zigzag Play
RTP Ensina
RTP Arquivos
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
|
RTP
Desporto
ÁREAS
Notícias
Desporto
Açores
Madeira
SECÇÕES
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
Imagem do dia
Galerias
Infografias
ESPECIAIS
Presidênciais 2026
Autárquicas 2025
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
RTP Europa
EM DIRETO
RTP Notícias
Antena1
NEWSLETTERS
O Essencial
Instale a app RTP Notícias
SIGA-NOS
Facebook
Instagram
TikTok
X
RSS
Política de privacidade
Política de cookies
Termos e condições
Contactos
© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2025
Imagem do dia
Mundo
Solstício em Stonehenge
Isabel Infantes - Reuters
Isabel Infantes - Reuters
Mundo
Solstício em Stonehenge
Isabel Infantes - Reuters
O dia mais curto no Hemisfério Norte juntou perto de 8500 de pessoas no sítio arqueológico de Stonehenge, perto de Amesbury, no Reino Unido. Esta celebração é uma das raras oportunidade de os visitantes se aproximarem do círculo de pedras milenar.
Mais Imagens do dia
Solstício em Stonehenge
Mundo
Inverno traz a neve
País
Natal à neerlandesa
Cultura
Guerra crónica
Mundo
mais imagens do dia