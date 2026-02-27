Saltar para o conteúdo principal
Notícias
Desporto
Televisão
Rádio
RTP Play
RTP Palco
Zigzag Play
RTP Ensina
RTP Arquivos
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
|
RTP
Desporto
Abrir campo de pesquisa
Pesquisar no site
Pesquisar
ÁREAS
Notícias
Desporto
Açores
Madeira
SECÇÕES
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
Imagem do dia
Galerias
Infografias
ESPECIAIS
Presidênciais 2026
Autárquicas 2025
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
RTP Europa
EM DIRETO
RTP Notícias
Antena1
NEWSLETTERS
O Essencial
Instale a app RTP Notícias
SIGA-NOS
Facebook
Instagram
TikTok
X
RSS
Política de privacidade
Política de cookies
Termos e condições
Contactos
© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2026
Um mês depois
Imagem do dia
País
Um mês depois
Paulo Novais - Lusa
Paulo Novais - Lusa
País
Um mês depois
Paulo Novais - Lusa
Na Praia de Vieira de Leiria, Carlos Costa, de 72 anos, pai do concessionário da esplanada “Âncora”, esforça-se por recuperar o estabelecimento esventrado pelos ventos da depressão Kristin.
Mais Imagens do dia
Um mês depois
País
Dia do Deus da Riqueza
Cultura
Imprensa iraniana
Mundo
Ucrânia em guerra há quatro anos
Mundo
mais imagens do dia