Foi com surpresa que o Centro Social Paroquial de São Vicente de Paulo, recebeu a noticia da visita do Papa Francisco. O bairro da Serafina, em Lisboa, é uma das zonas mais degradas da cidade. Ainda tem barracas e as pessoas vivem sem saneamento básico, sem água e sem luz. Quem lá vive espera que esta visita do Papa Francisco traga visibilidade ao bairro, mas quanto a soluções para a população, a esperança é muito pouca.