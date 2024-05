"Ambiente político anda estranho". Montenegro associa PS a Chega e responde a Marcelo

O "ambiente político", lançou Montenegro na noite de segunda-feira, "anda estranho". Para o líder social-democrata, importaria que os partidos "que se desdobram em entrevistas" desfizessem "uma das maiores incógnitas que devem assolar o pensamento dos portugueses".

"Como é que um partido como o Chega andou uma campanha eleitoral inteira a dizer que era absolutamente necessário correr com os socialistas do Governo e agora, depois das eleições, são uma espécie de chega-me isso do PS?", perguntou.



Por outro lado, prosseguiu o primeiro-ministro, "o PS não se pode estar rir", depois de "anos a mostrar pavor do Chega". "De tal maneira, que eu não tinha um segundo de descanso, era Chega para aqui e Chega para acolá. Mas afinal o PS não se importa de dar colo, de dar colinho ao Chega e não se passa nada. O Chega é o chega-me isso do PS, o PS dá colo ao Chega e não se passa nada, está certo", ironizou.Quanto a Belém, o chefe do Executivo da Aliança Democrática sustentou que "o maior elogio que se pode fazer ao PSD e ao seu líder" é uma identificação com a raiz social-democrata.





"Mesmo que isso suscite grandes debates sobre as origens, sobre a matriz, a idiossincrasia do partido, até da liderança, eu quero dizer-vos, não é bem uma questão de ser mais urbano ou mais rural", vincou, em resposta a Marcelo Rebelo de Sousa, captando risos entre a plateia.

. E, num exercício de comparação, apontou lentidão a António Costa, atribuindo-a às origens orientais do ex-primeiro-ministro."Sinceramente, porque o assunto é sério:", redargiu Montenegro. "Sim, é essa a minha e a nossa conceção, sim, se nos reconhecem essa conceção, eu quero dizer que esse é o maior que se pode fazer ao PPD, ao PSD e ao seu líder"."Vamos ser mais social-democratas, vamos ser um PSD mais PPD", clamou.

"Espírito de lealdade"



Luís Montenegro assegurou também que o Governo vai continuar a negociar com os profissionais de diferentes sectores, embora admitindo que o início das negociações não tenha ido ao encontro das reivindicações dos trabalhadores - uma referência às negociações com os representantes das forças de segurança, oficiais de justiça, professores e profissionais da saúde., enfatizou, para fazer notar que o seu Governo está em funções há 30 dias, em contraste com os 3.050 da governação socialista.

"Não vale a pena atirarem areia para os olhos de ninguém, seremos sempre equilibrados, justos e leais e negociar com toda a gente, mas queremos o mesmo espírito de lealdade do outro lado da mesa. esteja quem estiver, e se estiverem interlocutores com especial responsabilidade, a esses teremos de pedir especial responsabilidade", rematou.



c/ Lusa