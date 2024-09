Chanceler alemão avista-se com Zelensky na sexta-feira em Frankfurt

A reunião acontece no mesmo dia de uma reunião do grupo de contacto dos aliados da Ucrânia em Ramstein, uma base aérea dos Estados Unidos na Alemanha, onde se espera que os ministros da defesa e responsáveis militares discutam o apoio a Kiev.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão não adiantou à AFP mais pormenores sobre o programa de Zelensky.

Segundo informações do semanário Der Spiegel, o chefe de Estado ucraniano irá também a Ramstein solicitar armamento adicional para defender a Ucrânia contra a invasão russa.

A presença de Zelensky pretende sublinhar "a gravidade da situação", escreve a revista, depois de bombardeamentos russos intensivos terem abalado a Ucrânia, como o que ocorreu recentemente num instituto militar em Poltava, que fez pelo menos 55 mortos.

A ofensiva ucraniana que começou no início de agosto em território russo, na região de Kursk, não obrigou Moscovo, como se esperava em Kiev, a redistribuir tropas atualmente no ataque no leste da Ucrânia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, reafirmou hoje que a sua "prioridade número um" era conquistar toda a região Donbass, no leste da Ucrânia, onde o seu Exército está a avançar.

Desde o início da guerra, há dois anos e meio, os ministros da defesa têm-se reunido regularmente em Ramstein para discutir com os responsáveis ??militares os esforços conjuntos para equipar a Ucrânia com material de guerra.