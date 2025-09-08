Democratas divulgam carta sexualmente sugestiva dirigida a Epstein e alegadamente assinada por Trump
Os democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes tornaram publica, esta segunda-feira, uma nota com um desenho de uma mulher curvilínea endereçada a Jeffrey Epstein, pelo 50º aniversário. No remetente consta uma alegada assinatura atribuída ao atual presidente dos Estados Unidos. Donald Trump já reagiu, negando qualquer envolvimento com essa carta.
Os democratas do Comité de Supervisão da Câmara receberam uma cópia do álbum de aniversário como parte de um lote de documentos do espólio de Jeffrey Epstein.
Entre o lote estava uma carta com o desenho de uma mulher curvilínea destinada a Epstein, um agressor sexual com quem Trump manteve amizade durante décadas.
Em julho, o The Wall Street Journal reportou que, entre as cartas que Epstein recebeu no 50.º aniversário em 2003, havia uma com o nome de Trump e um desenho de uma mulher nua. A ilustração continha os seios e a palavra Donald na zona dos pelos púbicos.
Trump avançou com um processo de 8,5 mil milhões euros contra o jornal por publicar uma reportagem sobre a suposta carta.
De acordo com a publicação norte-americana, a antiga assistente de Epstein, Ghislaine Maxwell, que está a cumprir uma pena de 20 anos de prisão por ser cúmplice do magnata, recolheu cartas de Trump e de outros associados de Epstein para as incluir num álbum como presente.
O presidente negou qualquer envolvimento, advogando tratar-se de conteúdo "falso, malicioso e difamatório".
"Estas não são palavras minhas, não é a maneira como eu falo. Além disso, eu não desenho", afirmou Trump à data.
"Um segredo maravilhoso"
Esta segunda-feira, os democratas resolveram divulgar a nota que se assemelha ao documento descrito no artigo do The Wall Street Journal.
🚨🚨HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist.— Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025
Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY
A carta com o nome e a assinatura de Trump inclui um texto emoldurado por um contorno desenhado à mão do que aparenta ser um esboço de um busto feminino. O texto apresenta citações atribuídas alternadamente a Jeffrey Epstein e Donald Trump, duas figuras da alta sociedade nova-iorquina da época.
"Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário e que cada dia seja um segredo maravilhoso", lê-se na carta.
De acordo com a agência noticiosa AFP, a Casa Branca já reagiu reiterando que Trump "não assinou" nem desenhou a suposta nota para Epstein.
Jeffrey Epstein foi encontrado enforcado na cela da prisão em 2019. A sua morte alimentou inúmeras suspeitas, particularmente dentro do movimento MAGA, que apoia Donald Trump, apontando que Epstein terá sido assassinado para evitar revelações sobre pessoas de relevo.
c/Lusa