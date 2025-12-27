Pelo menos 15 mortos em queda de um autocarro num ravina na Guatemala

Pelo menos 15 pessoas morreram na sexta-feira quando um autocarro de passageiros caiu numa ravina na estrada Pan-Americana, no oeste da Guatemala, informaram as equipas de resgate.

"Há 15 mortos neste acidente rodoviário", disse, porta-voz dos bombeiros voluntários, Leandro Amado.

Cerca de vinte feridos foram transportados para hospitais próximos do local do acidente, acrescentou.

Entre as vítimas, há 11 homens, três mulheres e um menor, segundo a mesma fonte.

O acidente ocorreu na estrada Pan-Americana, numa zona apelidada de "Cume do Alasca", devido ao seu relevo acidentado, no departamento de Totonicapán (oeste).

O autocarro que faz a ligação entre a cidade da Guatemala e San Marcos, na fronteira com o México, caiu num barranco de cerca de 75 metros de profundidade por razões ainda desconhecidas.

Os acidentes rodoviários mortais são frequentes na Guatemala. Em fevereiro, um autocarro de passageiros caiu num barranco na periferia norte da cidade da Guatemala, causando 54 vítimas.