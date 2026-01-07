PR português decreta reconhecimento de títulos de condução brasileiros no país

"Quero deixar bem claro, para que não haja nenhum erro de interpretação. Esta suspensão não compromete de forma alguma a segurança nacional, nem significa que voltamos ao regime das portas escancaradas que o Partido Socialista conhece bem", disse no parlamento o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro.

Num debate de urgência pedido pelo PS sobre o "caos no aeroporto de Lisboa e o impacto da suspensão do Sistema de Entradas e de Saídas" (EES), o secretário de Estado, em representação da ministra da Administração Interna, sublinhou que "todos os controlos essenciais e as verificações em bases de dados internacionais permanecem plenamente operacionais, nomeadamente as verificações das bases de dados da Europol e da Interpol".