Ventura rejeita que Sá Carneiro seja "património exclusivo" do PSD ou de Cavaco

O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, defendeu hoje que o histórico social-democrata e antigo primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro não é "património exclusivo" do PSD "nem de Cavaco Silva".

"Acho que Sá Carneiro foi provavelmente o melhor político português das últimas décadas. E acho que, se Sá Carneiro não é de ninguém, também não é património exclusivo do PSD, nem de Cavaco Silva", afirmou André Ventura, junto à estação ferroviária de Pinhal Novo, distrito de Setúbal, antes de uma ação de campanha para as eleições presidenciais de dia 18.

O também líder do Chega reagia a um artigo de opinião publicado hoje pelo antigo Presidente da República e chefe de executivo Aníbal Cavaco Silva, no qual o social-democrata se afirma chocado com a forma como o nome de Francisco Sá Carneiro tem sido invocado por vários candidatos às eleições presidenciais como André Ventura, Cotrim de Figueiredo e Henrique Gouveia e Melo.

Ventura defendeu que Cavaco Silva "está errado" e disse estar convencido de que se Sá Carneiro fosse hoje vivo "sentir-se-ia muito mais próximo do Chega, dos valores do Chega, da forma de fazer política do Chega, do que do próprio PSD".

O deputado sustentou esta tese afirmando que o fundador social-democrata era "um homem de correr riscos" e de "dizer as coisas quando era preciso dizer".

Afirmando que Sá Carneiro é o seu "modelo político", Ventura negou querer apropriar-se da sua figura mas considerou que "não há o direito, do outro lado" de se dizer que "não se pode falar de Sá Carneiro porque era do PSD".